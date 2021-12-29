Волонтеры БоАЗ выиграли для подшефной школы подарок

Юбилейный 10-й по счету марафон объединил 61 команду из 15 городов. Акция стартовала 6 декабря. Таежный представляли две команды активистов Молодежки: "Петарды" и" Бригада Деда Мороза".

Главная задача участников - помочь одному из социальных учреждений. Для этого нужно было набрать как можно больше очков, выполняя самые разные задания, от решения заковыристых мудреных кейсов в режиме онлайн, до реальных дел вроде строительства катка или горки для подопечных подшефной коррекционной школы.

Итоги общекорпоративного марафона подвели 26 декабря. Команды БоАЗа собрались в ДК Таежного, где был организован телемост со всеми участниками марафона из всех 15 городов. Новогоднее настроение создавали приглашенные музыканты в красноярской студии. Победителей объявили в прямом эфире. В Таежном 1 место заняла команда "Петарды", 2 место у "Бригады Деда Мороза".

Обе команды шли с минимальным отрывом друг от друга по набранным очкам.

По правилам "Новогоднего марафона" в учреждении, которое взяли под своё крыло волонтёры, появится какой-то инфраструктурный объект от Компании РУСАЛ— детская площадка, инклюзивное оборудование или что-то ещё необходимое для подопечных.