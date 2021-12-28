«Царь-бочка»: в Красноярске построили самую большую в Сибири противопожарную цистерну. Фото: 7 канал

В Красноярске изготовили самую крупную в Сибири противопожарную емкость. Цистрену окрестили «Царь-бочкой», сообщает «7 канал».

Отметим, что на строительство такой махины, длина которой составляет 19 метров, а высота 3,5, ушла всего пара недель.

Поводом поспешить со строительством стал пожар в томской «Ленте». Изготовители заверяют: с такой бочкой никакое возгорание не страшно. В нее войдут 150 кубометров воды, поэтому можно успеть потушить пожар еще до приезда спасателей.

Впереди у «Царь-бочки» стандартная процедура: конструкцию осветят. Хранить емкость планируют в Солонцах — со спецсопровождением ее перевезут туда в ближайшее время.