Красноярцы не хотели бы видеть у себя на корпоративе Ольгу Бузову Фото: Иван МАКЕЕВ

Красноярцы перечислили российских звезд, под которых были бы рады позажигать на корпоративе. Как показал опрос hh.ru, аутсайдером списка стала поющая телеведущая Ольга Бузова. За нее никто не отдал своего голоса.

— На первом месте с небольшим отрывом оказался вариант «Не хотели бы видеть на новогоднем корпоративе российских музыкальных исполнителей» - его выбрали 18% опрошенных. В профессиональном разрезе наиболее скептично к российской музыке настроены ИТ-специалисты (37%), строители (30%), а также юристы и работники искусства и медиа (по 29%), — рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы.

В топ-5 самых востребованных у сибиряков вошли «Руки вверх». За них проголосовали 15% респондентов, далее в рейтинге расположились группа «Би-2» и Григорий Лепс (по 13%). Замкнул тройку недавно распавшийся из-за ухода вокалистки дуэт Artik & Asti (11%). далее следуют – «Дискотека Авария», Полина Гагарина и Баста (по 8%). Пятую строчку с результатом в 7% заняли Сергей Шнуров, Светлана Лобода и Артур Пирожков.