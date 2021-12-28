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Общество28 декабря 2021 19:00

Руководителю УДИБ внесли предостережение из-за плохой уборки дорог в Красноярске

Он не проконтролировал своевременную уборку снежного наката
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Руководителю УДИБ внесли предостережение из-за плохой уборки дорог в Красноярске

Руководителю УДИБ внесли предостережение из-за плохой уборки дорог в Красноярске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноярске руководителю УДИБ прокуратура вынесла предостережение. В ведомстве пришли к выводу, что он не проконтролировал своевременную уборку снега с проезжих частей, и в итоге на тех образовался сильный накат, сообщается на сайте ведомства.

— Установлено, что на проезжей части дорог Красноярска в связи с выпадением осадков образовался снежный накат и скользкость, которые должны были устраняться в период от 5 до 12 часов с момент обнаружения и в зависимости от категории дороги, — отметили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили: подобные нарушения недопустимы и все это регламентировано СНиПами, ГОСТами и условиям муниципального контракта.

Если подобные нарушения будут фиксировать и дальше, подрядчика привлекут к административной ответственности.