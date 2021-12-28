16-летняя девушка пострадала в ДТП с бензовозом в Красноярске. Фото: ГИБДД Красноярска

В Красноярске 16-летняя девушка пострадала в ДТП с бензовозом. Иномаркой, в которой ехала девушка, управлял ее 18-летний друг, сообщили в ГИБДД города.

Авария произошла на улице Калинина. Парень хотел объехать «МАН», который разворачивался на проезжей части. Но маневр не удался. В итоге, произошло столкновение. Водителю повезло - он отделался легким испугом. Его пассажирке потребовался осмотр доктора.

— Опыт вождения – это не просто годы, проведенные за рулем, но, прежде всего, умение прогнозировать действия других участников дорожного движения и контролировать управляемость своего транспортного средства, — отметили в пресс-службе дорожного ведомства.

Там также попросили молодых водителей не лихачить и не совершать маневры, в успехе которых они не уверены на 100%. Это может стоить жизни.

Отметим, что только за текущий год в аналогичных ДТП погибли два человека. Еще 63 получили травмы.