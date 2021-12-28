Вандалы изуродовали красной памятник Героям Советского Союза в Канске. Фото: ВКонтакте/ЧП Канск

В Канске вандалы изуродовали краской бюсты, установленные в честь Героев Советского Союза. Хулиганы осквернили мемориал Великой Отечественной войны, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

— Данный факт был выявлен полицейскими в ходе мониторинга сети Интернет, сообщений об этом в дежурную часть не поступало. Полицейскими инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и личности причастных,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что заявлений по этому поводу никто в полицию не писал. Однако учитывая значимость объекта, преступники не окажутся безнаказанными. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.