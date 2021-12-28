Полицейский из Минусинска уговорил преступника не признаваться в краже денег с банковской карты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший полицейский из Минусинска пойдет под суд за то, что уговорил преступника не признаваться в краже денег с банковской карты. Мужчина уничтожил все улики, чтобы не испортить статистику, сообщили в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

История произошла в марте 2021 года. 14 числа горожанка написала заявление, в котором сообщила, что у нее с карты похитили деньги. Одна транзакция прошла успешно, а вторую банк заблокировал. — 22 марта 2021 года обвиняемый, являясь должностным лицом, не желая устанавливать похитителя денежных средств, в целях укрытия процента нераскрытых преступлений на территории города Минусинска, составил потерпевшей объяснение, в котором указал заведомо ложную информацию о дате его получения и обстоятельствах совершения хищения денежных средств, указывающих об отсутствии покушения на списание денег, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Чтобы все было не только гладко по документам, но и на деле, экс-полицейский стер с телефона женщины все сообщения от банка, а следом вынес постановление: в возбуждении дела отказать.

Но вопреки ожиданиям, преступник был пойман и готов был сознаться в содеянном. Однако тогда мужчина заявил, что делать этого не стоит. Вора он убедил в том, что никаких доказательств нет.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.