В Красноярском крае застрявших на переправе вахтовиков вывозили вертолетом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае около 200 вахтовиков застряли на переправе через Енисей в районе населенного пункта Подтёсово. Как сообщают пользователи в соцсетях, перебираться на другой берег работникам помог вертолет.

ЧП произошло еще на минувших выходных. В субботу, 26 декабря несколько сотен вахтовиков приехали на место переправы через Енисей. Но паром, который должен был их перевезти с одного берега на другой не смог пришвартоваться из-за резко изменившейся погоды. Работникам пришлось до утра ждать вертолет, так как иного способа пересечь Енисей в этом районе просто нет.

На противоположном берегу также сложилась проблематичная обстановка. Там родители несовершеннолетнего, не смогли встретить своего ребенка, так как он не попал в забитый вертолет, который летает специально, чтобы доставлять местных жителей с одного берега на другой.

Как сообщает ЕДДС Енисейского района, подобные ситуации могут повторяться, так как ледовая переправа окончательно не установилась.