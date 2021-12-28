Красноярская ГЭС и компания En+ Group поздравили детей из Дивногорска с Новым годом

Волонтеры En+ Group привозят подарки детям, ветеранам и медработникам, чтобы создать праздничное настроение. Фото предоставлено компанией

В Дивногорске в рамках благотворительной акции, которую подготовила компания En+ Group, 300 дивногорских ребятишек получили сладкие подарки – наборы из конфет, леденцов и шоколада. Волонтеры – молодые специалисты из Рабочего и Молодежного Советов Красноярской ГЭС – в образах Деда Мороза и Снегурочки развезли подарки по учреждениям и поздравили малышей. В канун Нового года угощения отправились в центр социальной помощи семье и детям «Дивногорский», «Комплексный центр социального обслуживания населения», Благотворительный фонд «Дом милосердия», ребятам с ограниченными возможностями здоровья и состоящим на учете в органах соцзащиты. Красноярскому детскому дому №1 Красноярская ГЭС помогла приобрести новогодние костюмы и иллюминацию.

Подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Фото предоставлено компанией

Кроме того, волонтеры поздравили с наступающим праздником двух ветеранов Великой Отечественной войны, единственно оставшихся в Дивногорске, и вручили им продуктовые наборы.

А это зимний городок в Дивногорске от Красноярской ГЭС и компании En+ Group. Фото предоставлено компанией

Добавим, что накануне Нового года компания En+ Group, основанная промышленником и меценатом Олегом Дерипаской, поздравила более 2,5 тысяч жителей Иркутска, Братска, Усть–Илимска, Миасса, Черемхова, Ангарска, Саянска, Усолья-Сибирского, Железногорска–Илимского и Аларского района Иркутской области.

Ежегодно компания организует мероприятия для подопечных социальных, специализированных и медицинских учреждений региона в канун новогодних праздников. Волонтеры привозят подарки детям, ветеранам и медработникам, чтобы создать праздничное настроение.

– В преддверии самого теплого и семейного праздника нам очень хочется поделиться частичкой тепла и нашей заботы с теми, кому это особенно важно, – отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина. – Пусть уют и волшебное настроение вместе с энергией En+ Group придут в каждый дом.