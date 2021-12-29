Уралсиб запустил новую премиальную карту Mir Supreme

Уралсиб, совместно с платежной системой «Мир», представляет новую премиальную карту Mir Supreme, выпускаемую в составе пакетов услуг банка PremiumLight и Premium.

Карта объединяет в себе предложения пакета услуг от Банка Уралсиб и привилегии платежной системы «Мир».

Помимо доступа ко всем финансовым и нефинансовым сервисам в составе пакетов услуг PremiumLight/ Premium, карта Mir Supreme позволяет клиентам использовать средства еще эффективнее благодаря программе лояльности Банка Уралсиб Бонус (кешбэк до 3%) и преимуществам от платежной системы «Мир» – участие в программе привилегий за покупки у партнеров и повышенный кешбэк на самые популярные категории.

При оплате картой Mir Supreme клиенты получат от платежной системы «Мир»:

- 10% кешбэка на покупки в супермаркетах, оплату в кафе и ресторанах, при заказе такси;

- до 30% кешбэка по специальным предложениям от партнёров.

Подробнее ознакомиться со специальными предложениями для держателей премиальной карты Mir Supreme можно на сайте https://privetmir.ru/supreme/

Для того, чтобы стать участником программы лояльности платежной системы «Мир», необходимо зарегистрироваться на сайте https://privetmir.ru и привязать в личном кабинете карту Mir Supreme.