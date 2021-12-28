Tele2 и Xiaomi развивают стратегическое партнерство

Tele2 расширяет сотрудничество с Xiaomi и продлевает сроки популярной кампании по обмену минут на смартфон до конца 2022 года.

Компания Xiaomi – стратегический партнер Tele2. В уходящем году мобильный оператор и ведущий производитель смартфонов успешно взаимодействовали по вопросам поставки оборудования и проводили совместные маркетинговые акции. Наиболее заметной стала кампания по обмену минут на смартфоны. В ноябре клиенты Tele2 получили возможность купить гаджеты Xiaomi по выгодной цене, обменяв минуты на скидку от 1000 до 4000 рублей.Tele2 продлевает сроки популярной кампании до конца 2022 года.

Уникальная для рынка механика получила отклик у абонентов – с начала проекта они обменяли на смартфоны более 60 миллионов минут. Специальным предложением уже воспользовались десятки тысяч клиентов по всей России. Чаще всего минуты на скидку меняли абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми и Ярославля. Наибольшим спросом у участников акции пользовались устройства среднего ценового сегмента, самой популярной стала модель Redmi 9T. Клиенты не просто покупают гаджеты по выгодной цене, а выбирают варианты с лучшими характеристиками, исходя из своих потребностей и задач. В 2022 году Tele2 продолжит предоставлять скидку на актуальный модельный ряд Xiaomi и планирует включать в него новинки.