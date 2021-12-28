Красноярск весь день стоит в 8-балльных пробках перед Новым годом

Скриншот: 2ГИС

Красноярск 28 декабря встал в 8-балльные пробки на целый день. К вечеру ситуация только ухудшается, по прогнозам сервиса Яндекс.Пробки к 18 часам заторы достигнут 9, а местами и 10 баллов.

Хуже всего на левом берегу на Партизана Железняка, местами на Молокова,78 Добровольческой бригады, Взлётной, Енисейской, 2 Брянской, Караульной, на проспекте Свободном, Копылова. Там, согласно картам, пробки окрашены в бордовый. На правом – Волгоградская, Корнетова, стоит частичто Семафорная, КрасРаб, Семафорная и Вавилова.

Нагрузка на движение начнет снижаться только к 20-21 часам, тогда пробки будут около 4-5 баллов.

На карте 2GIS водители оставляют самые разные комментарии – кто-то поздравляет соседей по пробке с наступающим, кто-то вопрошает куда все едут днем и почему не работают, а некоторые просто возмущены тем, что дороги все в снегу.

Некоторые умудряются еще и шутить:

- Она не сломана, водитель понял, что пешком быстрее, и бросил её.

- Я вас собрал для того, чтобы рассказать кое-что важное. Спасибо, что приехали.