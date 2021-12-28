В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 37 человек, заразился еще 487 пациентов

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28 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 487 человек, умерло – 37. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 171 425 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 554 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 155 414 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 37 человек. Общей сложности от болезни скончались 8 507 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 43 790 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 763 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 011. Проведено тестов на коронавирус всего 4 584 208, из них за последние сутки 1 818, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.