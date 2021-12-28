Найденного в Якутии розового фламинго привезут в красноярский зоопарк «Роев Ручей»

Фото: минэкологии

Зоопарк «Роев Ручей» пополнится розовым фламинго – найденную в Якутии птичку было решено отдать под присмотр красноярских специалистов. Как сообщили в министерстве экологии Якутии, данное решение принято Центральным аппаратом Росприроднадзора России.

Отдать фламинго в «Роев ручей» пришлось из-за высоких требований по содержанию таких птиц в неволе и невозможностью выпуска в настоящее время в естественную среду обитания.

В настоящее время Министерством экологии решаются организационные вопросы по оформлению необходимых документов и транспортировке птицы.

Напомним, что розового фламинго обнаружили в довольно экзотичном для птице месте – Ленском районе Якутии. Инспекторы поместили ее на временную передержку в Природном парке «Живые алмазы Якутии» в Мирном.