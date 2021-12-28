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Общество28 декабря 2021 6:19

Главврач ККБ Егор Корчагин стал Дедом Морозом для юных пациентов из ожогового отделения

Руководитель краевой больницы сменил халат на праздничный костюм и поздравил маленьких пациентов с наступающим Новым годом
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Егор Корчагин Фото: ККБ

Егор Корчагин Фото: ККБ

Главный врач ККБ Егор Корчагин сменил белый халат на шубу Деда Мороза и отправился поздравлять маленьких пациентов из ожогового отделения с наступающим Новым годом. Как рассказали в краевой больницу, в ККБ этой традиции уже 7 лет.

Охапка шаров, большущий мешок с подарками и улыбающиеся юные пациенты – в свой день рождения, 27 декабря, Егор Корчагин наряжается в сказочного персонажа и с мешком подарков идет творить настоящее чудо для единственного отделения в ККБ, где лежат дети. Трогательное видео опубликовано в инстаграме краевой больницы.

Специалисты отмечают, что, к сожалению, для ожогового отделения новогодние праздники всегда означают время наплыва юных пациентов. Взрослые, отдыхая и празднуя, теряют бдительность, что приводит к высокой травмоопасности. Красноярцам напоминают, что нужно быть чрезвычайно внимательными с пиротехникой, кипятком и другими опасностями, которые могут привести к ожоговым травмам.