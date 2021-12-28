Руководителем Красноярского УФАС стал Александр Годованюк

Александр Годованюк Фото: ФАС

В Красноярском УФАС новая кадровая перестановка – с 27 декабря ведомство возглавляет Александр Годованюк. Как сообщили в УФАС, сотрудник с марта по сентябрь 2021 года был исполняющим обязанности руководителя УФАС России по Новосибирской области.

Александр Годованюк родился в августе 1986 года в Красноярске. Окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва по специальности «Экономика и управление на предприятии» в 2009 году, а в в 2014 – Красноярский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция».

В антимонопольные органы пишел работать в 2009 года. До получения должности главы Красноярского УФАС России прошел путь от специалиста-эксперта. Классный чин Александра - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.