Красноярские инспекторы ГИБДД вместе с Дедом Морозом поздравили водителей на дорогах города с наступающими праздниками

Фото: ГИБДД

Красноярские госавтоинспекторы вместе с Дедом Морозом и сказочными героями поздравили водителей с наступающим Новым годом. Как рассказали в ГИБДД, в роли Деда Мороза и Снегурочки выступили школьники, подготовившие листовки с дорожными советами и праздничные сувениры участникам дорожного движения.

«Праздничный патруль» дежурил на правом берегу краевой столицы. Сотрудники ГИБДД вместе со сказочными героями призывали пешеходов и водителей быть внимательнее. Мероприятие было организовано при поддержке Администрации Ленинского района.

Госавтоинспекторы и организаторы акции напоминали, что во время предстоящих новогодних праздников пешеходам стоит быть внимательнее возле городских зон отдыха и елочных комплексов, а водителям соблюдать безопасную скорость и быть готовыми в любой момент остановить транспортное средство.