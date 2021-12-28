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Общество28 декабря 2021 3:28

В Красноярске продлили режим «черного неба» до 29 декабря

Продолжаются НМУ первой степени опасности
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продлили режим «черного неба» до 19 часов 29 декабря. Как сообщили в среднесибирском УГМС, на данный момент сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе Красноярска.

Напомним, что режим «черного неба» введен в Красноярске с 16 часов 25 декабря. В Роспотребнадзоре сообщили, что с целью контроля качества атмосферного воздуха, региональным управлением Роспотребнадзора в период неблагоприятных метеоусловий будет усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки города Красноярска.