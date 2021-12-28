Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 2:36

В Красноярском крае более 1000 перевозчиков оштрафованы за нарушение правил перевозок на 98 млн рублей

А за неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети к ответственности привлечены 490 юридических лиц
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярском крае за 2021 год более 1000 перевозчиков оштрафованы за нарушение правил перевозок на 98 млн рублей. Как сообщили в МВД, все коммерческие перевозки продолжают оставаться на особом контроле сотрудников госавтоинспекции.

В 40 случаях административно взыскали 300 000 рублей, но только 21 перевозчик оплатил штраф в полном объеме, с остальных задолженность пришлось взыскивать судебным приставам, в том числе при помощи процедуры банкротства.

Организации выпускали на дороги автомобили с грузом, который превышал допустимую массу и габариты, с неработающими приборами фиксации и без нужной сопроводительной документации. Кроме этого, за нарушение правил обустройства и неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети к ответственности привлечено 490 юридических лиц.