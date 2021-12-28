В Красноярске на линии вышли украшенные к Новому году троллейбус и трамвай

Фото: администрация города

В Красноярске к Новому году на дороги выпустили украшенные к Новому году мультяшные троллейбус и трамвай. Об этом рассказали на официальном сайте администрации Красноярска.

В Красноярске городской транспорт к новому году украшают ежегодно, в этом году специалисты депо решили оформить машины в стиле детских мультиков.

По левому берегу теперь ездит троллейбус, который оформили в стиле мультика «Ледниковый период». Снаружи транспорт украшает светодиодная лента, а внутри, на стеклах и панелях, изображены герои мультфильма. И, да, известная белка там тоже есть. На установленных в салоне мониторах для самых маленьких жителей города показывают любимый мультик.

На правом берегу мультяшный трамвай - его оформили в стиле популярных детских программ телеканала «Мульт». Снаружи транспорт украшен светодиодными лентами, а внутри - гирлянды, новогодние игрушки и наклейки с героями мультфильмов «Три кота», «Смешарики» и другими.