В Ачинске открылась ледовая переправа через Чулым. Фото: Администрация Ачинска

С 27 декабря официально разрешен проезд по льду на реке Чулым в Ачинске. Ледовая переправа была принята экспертной комиссией в 9:00.

В администрации города сообщили, что бригада рабочих ежедневно занималась укреплением ледовой переправы методом послойного намораживания до необходимой толщины льда в 45 сантиметров.

В понедельник ответственные лица из мэрии, Центра обеспечения жизнедеятельности города и специалистом ГИБДД проверили готовность объекта и пришли к выводу, что можно пускать автомобили по льду.

По «зимнику» прошли первые автомобили, а подрядчик установил все необходимые знаки.