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Общество27 декабря 2021 19:40

Нарядные новогодние троллейбусы и трамваи вышли на линии в Красноярске

В новеньком «Львенке» для праздничного настроения пассажиров установили нарядную елку
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Нарядные новогодние троллейбусы и трамваи вышли на линии в Красноярске

Нарядные новогодние троллейбусы и трамваи вышли на линии в Красноярске

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Нарядные троллейбусы и трамваи вышли на линии в Красноярске. Их невозможно не заметить издалека — транспорт украшен светодиодными лентами, яркими наклейками и мишурой.

Такое оформление в городе практикуется третий год подряд. Так, на этот раз один из троллейбусов оформили наклейками с персонажами мультфильма «Ледниковый период». А трамвай обклеен изображениями героями из мультика «Маша и Медведь».

В этом году в качестве новогоднего подарка специалисты трамвайного депо пассажирам создали настоящую фотозону в салоне одного из новых трамваев модели «Львенок». В вагоне № 0022 установлена ёлка, украшены окна и поручни.

В администрации города отмечают: жителям Красноярска такой праздничный антураж по душе и они очень бережно к нему относятся.