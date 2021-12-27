Нарядные новогодние троллейбусы и трамваи вышли на линии в Красноярске Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Нарядные троллейбусы и трамваи вышли на линии в Красноярске. Их невозможно не заметить издалека — транспорт украшен светодиодными лентами, яркими наклейками и мишурой.

Такое оформление в городе практикуется третий год подряд. Так, на этот раз один из троллейбусов оформили наклейками с персонажами мультфильма «Ледниковый период». А трамвай обклеен изображениями героями из мультика «Маша и Медведь».

В этом году в качестве новогоднего подарка специалисты трамвайного депо пассажирам создали настоящую фотозону в салоне одного из новых трамваев модели «Львенок». В вагоне № 0022 установлена ёлка, украшены окна и поручни.

В администрации города отмечают: жителям Красноярска такой праздничный антураж по душе и они очень бережно к нему относятся.