В Красноярском крае перед праздниками усилят контроль за просрочкой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Красноярском крае в ближайшее время Роспотребнадзор будет особенно активно следить за содержимым магазинных полок. Сотрудники ведомства намерены бороться с просрочкой, которая то и дело появляется на прилавках в период ажиотажа.

Как пояснил главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев, в таком режиме специалисты ведомства будут работать до конца первой декады января.

— Надо отметить, что обращения граждан с жалобами на приобретение продуктов питания в крае с истекшими сроками годности к нам поступают в течение всего года. Так, в 2021 году обратились 89 жителей Красноярска с заявлениями о продаже «просрочки» в предприятиях торговли города, — сообщил глава санитарного ведомства в своем телеграмм-канале.

По подсчетам экспертов, суммарный вес протухшей продукции превысил 270 килограммов.

В связи с этим в Роспотребнадзоре Красноярского края рекомендуют покупателям обязательно смотреть на сроки годности, чтобы не выбрасывать деньги на ветер и не навредить своему здоровью.