За красноярскими туристами зимой будут следить полицейские на снегоходах
Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Туристическая полиция на снегоходах начала свою работу в Красноярске. Сотрудники ведомства будут оказывать помощь отдыхающим на популярных маршрутах и следить там за порядком
На снегоходы и аэроход с наступлением зимы пересели сотрудники ведомства, которые летом бороздили реки на катерах.
Врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Красноярское» Иван Мыглан проинструктировал наряды и отдал приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка в местах массового отдыха красноярцев и гостей города.
Торжественный развод по локациям прошел 27 декабря на острове Татышев.