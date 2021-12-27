За красноярскими туристами зимой будут следить полицейские на снегоходах Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Туристическая полиция на снегоходах начала свою работу в Красноярске. Сотрудники ведомства будут оказывать помощь отдыхающим на популярных маршрутах и следить там за порядком

На снегоходы и аэроход с наступлением зимы пересели сотрудники ведомства, которые летом бороздили реки на катерах.

Врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Красноярское» Иван Мыглан проинструктировал наряды и отдал приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка в местах массового отдыха красноярцев и гостей города.

Торжественный развод по локациям прошел 27 декабря на острове Татышев.