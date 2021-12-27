Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 декабря 2021 17:00

Губернатор Красноярского края попросил жителей региона вакцинироваться на праздниках

Внебольничные пункты будут работать в праздничные дни по обновленному графику
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Губернатор Красноярского края попросил жителей региона вакцинироваться на праздниках

Губернатор Красноярского края попросил жителей региона вакцинироваться на праздниках

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Всем тем, кто не успел вакцинироваться в череде рабочих будней, губернатор Красноярского края Александр Усс посоветовал не терять времени на новогодних праздниках.

Во время очередного заседания оперативного штаба глава региона отметил, что внебольничные пункты будут работать в период праздников.

«Мы постарались сделать все возможное, чтобы те люди, кто по каким-то причинам откладывали прививку, могли воспользоваться праздничными днями и позаботиться о своем здоровье, пройдя вакцинацию.<...>Не нужно откладывать вакцинацию до середины января, воспользуйтесь выходными днями», — призвал всех Александр Усс.

Он отметил, что в регионе есть достаточный запас вакцины, и ее хватит на всех.

Внебольничные пункты вакцинации от коронавируса в новогодние каникулы будут работать по индивидуальному графику.