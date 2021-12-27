Губернатор Красноярского края попросил жителей региона вакцинироваться на праздниках Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Всем тем, кто не успел вакцинироваться в череде рабочих будней, губернатор Красноярского края Александр Усс посоветовал не терять времени на новогодних праздниках.

Во время очередного заседания оперативного штаба глава региона отметил, что внебольничные пункты будут работать в период праздников.

«Мы постарались сделать все возможное, чтобы те люди, кто по каким-то причинам откладывали прививку, могли воспользоваться праздничными днями и позаботиться о своем здоровье, пройдя вакцинацию.<...>Не нужно откладывать вакцинацию до середины января, воспользуйтесь выходными днями», — призвал всех Александр Усс.

Он отметил, что в регионе есть достаточный запас вакцины, и ее хватит на всех.

Внебольничные пункты вакцинации от коронавируса в новогодние каникулы будут работать по индивидуальному графику.