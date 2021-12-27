Красноярская сеть супермаркетов «Командор» не станет платить миллиард за использование собственного товарного знака Фото: Мария ЛЕНЦ

Арбитражный суд Красноярского края вынес решение по исковому заявлению к популярной сети супермаркетов «Командор». Сибирякам не придется выплачивать колоссальную сумму предпринимателю из Уфы. «Комсомольская правда»-Красноярск писала об этой истории в мае 2021 года, когда стало известно, что тот подал иск с требованием взыскать с компании компенсации якобы за незаконное использование товарного знака и нанесенный ему ущерб. Речь шла об одном миллиарде рублей.

Напомним, что «Командор» появился в 1991 году, за двадцать лет открылись супермаркеты более чем в 60 городах Сибири, это более 300 точек. И годовалая выручка составила за прошлый год более 58 миллиардов рублей. Истец из Уфы заявил, что права на бренд «Командор» он купил в 2016 году и даже открыл под этой вывеской магазин в небольшом селе в Башкирии. Требования были такими: 1 миллиард рублей, сменить все вывески и убрать название с сайта.

- Суд пришел к выводу о том, что обращение ИП Ибатуллина А.В. в суд с настоящим иском свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить вред другому лицу, - рассказали представители Арбитражного суда.

В компании прокомментировали «КП», что споры тянутся с 2018 года. Суд выносил решение как пользу «Командора», так и в пользу предпринимателя. А вообще у того большой список аналогичных исков в разных судах: он приобрел сотни товарных знаков известных и стабильно работающих отечественных компаний и периодически разбирается с ними в суде.