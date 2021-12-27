Сотрудников Красноярской ГЭС компании En+ Group отметили краевыми и федеральными почетными грамотами

Награждение Виктории Масловой. Фото предоставлено компанией

Сотрудники Красноярской ГЭС ко Дню энергетика получили награды за большой вклад в развитие энергетического комплекса России и обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения страны. Благодарностей и почетных грамот от министерства энергетики РФ, от имени губернаторов Красноярского края и Иркутской области удостоились 117 человек.

Так, Елене Морозовой, электромонтеру главного щита управления электростанции оперативно-эксплуатационного цеха АО «Красноярская ГЭС», вручили почетную грамоту губернатора Красноярского края. А инженер первой категории Красноярской ГЭС Виктория Маслова удостоилась почетной грамоты от министерства энергетики РФ.

Из-за ограничений, связанных с пандемией СOVID – 19, торжественные мероприятия второй год подряд прошли в online-формате. Зато сотрудники предприятий из разных городов компании En+Group, которую основал промышленник и меценат Олег Дерипаска, смогли объединиться на одной площадке и вместе отметить свой профессиональный праздник. Перед сотрудниками с новогодними обращениями выступили ключевые руководители компании, поздравив трудовые коллективы и традиционно пожелав пройти осенне-зимний период без сбоев. Ведущим мероприятия стал известный актер Виктор Логинов, а в музыкальной части торжественной программы свои лучшие хиты исполнила певица ZIVERT.

Награждение Елены Морозовой. Фото предоставлено компанией

– Энергетика – одна из важнейших стратегических отраслей экономики страны. Сегодня перед энергетиками стоят серьезные вызовы, – отметил Михаил Хардиков, глава энергетического бизнеса En+ Group. – Необходимость внедрения новых технологий, увеличение доли использования экологических чистых и возобновляемых источников энергии, привлечение в отрасль молодых кадров – вот далеко не полный перечень вопросов, которые мы должны решить. Я уверен, что мы с ними справимся.

К слову, сам Михаил Хардиков был отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие топливно – энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу. Почетную награду Михаилу Юрьевичу в торжественной обстановке вручил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.