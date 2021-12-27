«Омикрона» в Красноярском крае нет, заявил министр здравоохранения

«Омикрона» в Красноярском крае пока нет, заявил министр здравоохранения Фото: Мария ЛЕНЦ

Штамма «Омикрон» в Красноярском крае пока нет. Об этом сообщил министр здравоохранения края Борис Немик в эфире радио «КП» (107,1 FM). Анализы у вновь заболевших, в особенности у тех, кто прибыл из-за рубежа, из африканских стран, отправляются в федеральные центры для исследования на генотипы коронавируса. Людей беспокоит, будет ли новый штамм сильнее и тяжелее «Дельты». И какие меры принимаются, чтобы сделать последствия минимальными.

- Я не готов цитировать научные прогнозы, хотя они есть в открытом доступе. Мир уже понял, как бороться с «Дельтой», но появилась новая мутация – потому что многие не имеют иммунной защиты. Между этим самая прямая связь. Как поведет себя новый штамм «Омикрон», четкого понимания у ученых нет, потому что наблюдают за ним всего около месяца. Но уже известно, что он более заразен, чем все предыдущие штаммы. Он станет доминирующим штаммом, то есть вытеснит все другие.

Глава регионального минздрава добавил, что базовая российская вакцина «Спутник V» показывает эффективность не меньше 90 %. Поэтому прививка и коллективный иммунитет остаются самым надежным средством защиты.