ВТБ определил график работы офисов в новогодние праздники

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года ВТБ установил график работы своих офисов в режиме праздничных дней. Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут около 500 точек продаж банка. Также большинство операций в новогодние каникулы будет доступно клиентам в ВТБ Онлайн.

Обслуживать клиентов-физических лиц в новогодние праздники будут наиболее востребованные по статистике банка точки продаж. Максимальное число дежурных отделений будет открыто 4-6 и 8 января. 30 декабря офисы ВТБ будут работать в обычном режиме.

Значительное число операций в новогодние каникулы будет доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн. Все операции по вкладам, включая пополнение или частичное снятие средств пользователям мобильного приложения будут доступны, начиная с 4 января. При завершении срока действия вклада с 1 по 3 января клиент сможет закрыть его самостоятельно также с 4 января. С учетом каждого дополнительного дня действия вклада ВТБ начислит на него проценты.

При оплате по кредитам ВТБ с 1 по 9 января деньги будут списаны 10 января. В случае необходимости досрочного погашения ипотеки в декабре, заявку необходимо подать до 29 декабря с датой исполнения до 30 декабря 2021 года. Для досрочного погашения кредита в январе – до 29 декабря текущего года или с 3 января 2022 года.

Перечень дежурных офисов и режим обслуживания клиентов с 31 декабря по 9 января 2022 года, а также подробная информация опубликована на сайте ВТБ.