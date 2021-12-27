В Красноярском крае установили современные горки

Горки в Северо-Енисейском установлены по всем правилам! Фото: компания "Полюс".

Подготовка к празднованию Нового года традиционно начинается в сентябре. Однако, в этом году вся страна столкнулась с новой проблемой - дело в изменении требований к зимним горкам. Теперь каждая зимняя горка и в больших городах, и в маленьких поселках должна пройти обязательную государственную регистрацию, на нее нужна техническая и эксплуатационная документация, для которой требуется большое количество времени и средств. Многие территории попросту отказались от снежных горок. В городском поселке Северо-Енисейский тоже появилось опасение, что горок не будет. На помощь пришла золотодобывающая компания «Полюс», у которой здесь находится крупнейшая производственная единица – Олимпиадинский ГОК. Компания выделила средства на приобретение, доставку и установку современных, сертифицированных горок, соответствующих всем нормам и требованиям безопасности.

Горки проделали длинную дорогу. Преодолели переправу через Енисей (моста здесь нет, он еще строится) и в начале декабря прибыли в Северо-Енисейский. Вместе с ними приехали и специалисты от компании поставщика, которые собрали и установили конструкции. После установки скаты горок залили водой, и подготовили к проверке экспертной комиссией.

И праздник состоялся! Торжественное открытие Снежного городка в Северо-Енисейском прошло 23 декабря, и с этого дня все жители и гости поселка могут приходить и кататься в любое время!

На открытии глава района Алексей Рябцев сказал: «Вот мы и дождались открытия Снежного городка. Снежные фигуры просто поражают своим великолепием. От года в год мастерство и фантазия наших скульпторов растет, радуя нас все более качественными и яркими произведениями снежного искусства. Хочу отметить, что с изменением законодательства мы чуть было не остались без горок. Спасибо золотодобывающей компании "Полюс", которая нашла средства и в кратчайшие сроки помогла приобрести и доставить горки в поселок».

В предновогодние дни и новогодние каникулы в поселке запланировано проведение разнообразных спортивных, творческих, познавательных мероприятий. Для любителей активного образа жизни будут работают катки, лыжная трасса, спортивный комплекс «Нерика» и современный бассейн «Аяхта». И, конечно, новые и безопасные горки!