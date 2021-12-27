За сутки в Красноярском крае количество заболевших COVID-19 составило 499 случаев Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 27 декабря 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 170 938 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 499 случаев заболевания. Снижение идет быстрыми темпами. Для сравнения 16 декабря суточный показатель заболевших составлял 726 случаев.

Если говорить о ситуации по городам и районам края, наибольшее количество зафиксировано в Красноярске – 158 случаев, Канске – 33, Назарово – 32, Сосновоборске – 21, по 20 случаев – Емельяновском районе и Дивногорске. И наименьший показатель – в Тюхтетском районе, там с начала пандемии всего 239 заболевших, за сутки – твердый ноль.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 45 038 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 002 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 918. Проведено тестов на коронавирус всего 4 582 390, из них за последние сутки 4 739.

По данным регионального минздрава выздоровевших за сутки – 600 человек, а всего с начала пандемии 154 860. Но остается напряженной статистика летальных исходов – за сутки погибло от ковида 39 человек, а всего – 8 492 жителя края.