Ковидные госпитали Красноярского края потребляли 70 тонн кислорода в сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Только представьте, сколько кислорода потребляют ковидные госпитали – десятками тонн. В пик третьей волны, который пришелся на июль, общий объем по всему краю составлял по 70 тонн в сутки. А самый напряженный момент четвертой волны – это в ноябре-декабре – по 56 тонны в сутки. Кислород очень необходим тем, кому ковид дал осложнение в виде пневмонии. Пациенты не могут дышать самостоятельно и вопрос в этом случае идет о жизни и смерти.

Такие цифры привел министр здравоохранения края Борис Немик в эфире радио «КП» (107,1 FM), он пояснил:

- За этот год мы практически завершили модернизацию кислорода всех систем, приобрели кислородные станции, увеличили количество кислородных точек. Сегодня вопрос дефицита кислорода закрыт. Перебоев подач нет.

Глава минздрава сделал акцент на том, что ковидные госпитали в крае открывались не просто ради количества коек, что и с тем, чтобы там была подача кислорода и реанимационная поддержка.