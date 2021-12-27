В Красноярском крае нефтяники исполнили новогодние мечты абсолютно всех детей поселка Куюмба!

2021 год завершился испонением мечты! Фото: «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Пока жители миллионного Красноярска проводят последние дни в предпраздничных хлопотах и пробках, на далеком Севере в 50-градусные морозы в крошечном поселке Куюмба сбылись мечты абсолютно всех детей, и 8-месячных, и 17-летних.

Напомним, население Куюмбы всего-то около полутора сотен человек, в их числе 42 ребенка. Именно для них существует добрая новогодняя акция «Стать волшебниками просто». Каждый год дети пишут письма с самыми заветными желаниями, а сотрудники предприятия «Славнефть-Красноярскнефтегаз» их исполняют. Куюмбинское месторождение находится буквально в шаговой доступности от села, поэтому нефтяников и местных жителей связывает давняя и крепкая дружба.

Письма отправляются адресату еще в октябре, а в декабре ребята начинают готовить ответные подарки и каждый день отмечают в календаре, сколько дней остается до Нового года.

О чем мечтали дети маленького северного поселка в этом году?

В 2021 году Дед Мороз приготовил 42 подарка. За малышей письма написали их родители и попросили развивающие игрушки и коврики.

Дети постарше мечтали о самых разных подарках! На первом месте по популярности гироскутеры, велосипеды, снегокаты, санки — вещи, которые в крупных городах есть почти у всех, здесь купить не так просто. Смартфоны, компьютеры и планшеты – мечта любого городского ребенка, для куюмбинских детей не так желанны. Дело в том, что в Куюмбе нет сотовой связи, а потому большую часть времени дети проводят в реальной жизни, для которой и просят подарки у Деда Мороза. А гаджеты пригодятся им в районном центре Байкит, куда все ребята после четвертого класса отправляются учиться в интернат.

В списке пожеланий есть удочки (настоящие, уточняют ребята), набор для рукоделия, футбольные бутсы, лошадка, всевозможные игрушки…

Праздники в детском саду и школе уже прошли, дети маленького поселка Куюмбы знают точно, мечты сбываются! А сотрудники предприятия «Славнефть-Красноярскнефтегаз» проверили в очередной раз, что стать волшебниками – просто!