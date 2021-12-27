В Ачинске объявили замечание учительнице, заставившей школьницу ходить босиком

Фото: официальный сайт школы

Возвращаемся к истории, которая произошла месяц назад в одной из школ Ачинска. Напомним, что там учительница заставила свою ученицу-четвероклассницу ходить без обуви, потому что та забыла сменку. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, по требованию прокурора педагог была привлечена к дисциплинарной ответственности.

История была шумной. Мама девочки пожаловалась в местные СМИ о поступке учительницы, описав все в самых тревожных тонах: ребенок болеет, педагог непреклонен, а одноклассники насмехаются. Однако затем выяснилось, что информация была несколько преувеличена. Но и недалека от действительности. Действительно – если кто-то забывал дома сменную обувь, педагог заставляла разуваться и ходит босиком. Было такое и раньше, с другими детьми.

Несмотря на то, что администрация школы и многие родители встали на сторону педагога, прокуратура внесла представление директору, по результатам рассмотрения которого учитель привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Кроме того, заведено административное дело по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», которое направлено для рассмотрения в суд.