В Красноярске за неделю составили 97 протоколов на антимасочников Фото: ИВАНОВА Диана

За минувшую неделю, с 20 по 26 декабря, было составлено 97 протоколов на антимасочников, рассказали в пресс-службе администрации Красноярска. Рабочие группы, в которые входят специалисты мэрии, сотрудники полиции и Росгвардии, проверили 592 объекта. Это 473 различных магазина, 13 предприятий общественного питания и 106 остановок. На 145 объектах есть нарушения.

Также в декабре комиссии 58 раз проверили торгово-развлекательные центры – контролировали, как охранники проверяли QR-коды у посетителей. Многим делали замечания, что нужно еще QR-коды сверять с паспортами, чтобы избежать фальсификацию документов.

Напомним, какое наказание предусмотрено за нарушения масочного режима. Штрафы для граждан составляют до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. Проверки будут продолжаться, пока в городе не снимут противовирусные ограничения.