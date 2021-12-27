В Красноярске Биг-Бен исполнит новогодние хиты разных лет Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярский Биг-Бен готовится к новогодним праздникам по-своему: он будет играть связанные с событием мелодии, причем все они – хиты разных лет. Начиная с сегодняшнего дня, 27 декабря, и до Старого Нового года 14 января на башне мэрии традиционный бой часов будет чередоваться с мелодиями. По времени – с 9 утра до 21 часа вечера.

Красноярцы без труда узнают классику – «В лесу родилась елочка». А также «Пять минут» из комедии «Карнавальная ночь», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик», Happy New Year группы «ABBA» и гимн России.

В администрации города напомнили, что разные мелодии с главной городской башни на тот или иной праздник – старая добрая традиция Красноярска. На этот раз подготовил известные мелодии для исполнения преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Дмитрия Хворостовского Александр Поляков.