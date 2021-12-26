В Енисейске 58 рыбаков оказались отрезанными от берега

Фото: Агентство ГО ЧС по Красноярскому краю

В Енисейске, Красноярский край, сразу 58 рыбаков оказались отрезанными от берега. Как сообщают в агентстве ГО ЧС Красноярского края, ЧП произошло из-за резкого подъема уровня воды и формирования кромки льда на реке Енисей.

Еще до наступления каких-либо экстренных ситуаций, всех рыбаков оповестили при помощи громкоговорителя о существующей угрозе отрыва льдины, а также о необходимой эвакуации. Спасатели вручную изготовили трапы, чтобы рыбаки могли выбраться на берег.

Всего было спасено 58 человек, с которыми на территории подразделения проведены профилактические беседы об опасности выхода на лед.