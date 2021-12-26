В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 38 человек, заразился еще 531 пациент

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26 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 531 человек, умерло – 38. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 170 439 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 610 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 154 260 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 38 человек. Общей сложности от болезни скончался 8 431 пациент.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 45 954 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 035 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 984. Проведено тестов на коронавирус всего 4 577 651, из них за последние сутки 8 558., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.