В Железногорске подросток нарвался на мошенников, покупаю валюту для компьютерной игры

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В Железногорске 13-летний школьник нарвался на мошенников и лишился 5000 рублей, приобретая валюту для компьютерной игры. Как сообщили в МВД, заведено уголовное дело.

Оказалось, что мама и отец мальчика договорились с подростком о том, что будут периодически пополнять электронный кошелек, с которого школьник сможет снимать небольшую сумму денег. Подросток иногда приобретал виртуальную валюту для компьютерной игры. В начале декабря он зашел на страницу игры в социальной сети и увидел там объявление о продаже внутриигровой валюты с большой скидкой.

Мальчик решил не упускать такое предложение и написал автору. Пообщавшись с продавцом, подросток перевел ему около 5000 рублей. Но зайдя в игровой кабинет он обнаружил, что количество валюты у него не увеличилось. Попытался связаться с автором объявления – оказался в черном списке. После этого подросток обратился в службу техподдержки игры, где ему рекомендовали обратиться в полицию.

К силовикам с заявлением обратилась мама мальчика. Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество».