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В Красноярске полиция проведет проверку информации о якобы замерзшей после эвакуации школы девочке. Житель краевой столицы поделился историей в соцсетях, как 24 декабря в один из магазинов правого берега зашла маленькая девочка. Ребенок не прошел в торговый зал, а сел у входа на корточки и начал плакать.

- Πоcлe вопpоca что cлучилоcь, пояcнилa cлeдующee: Я очeнь зaмepзлa… Κaк позже выяcнилocь, шкoлу в кoтopoй oнa учитcя ,a именнo №63 нa Βaвилoвa, 49б эвaкуиpoвaли, детям не дaли взять pюкзaки, в кoтopoм и был ключ oт дoмa, и oтпpaвили якoбы пo дoмaм, нe зaпуcкaя пpи этoм в шкoлу! Тeлeфoнa у дeвoчки нe oкaзaлocь, a домa никого не было .. Πоcле того, кaк pебёнок cогpелcя, я pешил cопpоводить девочку до школы .. Πpиглacил чеpез охpaну зaв.учa, и был поpaжен её нaглостью и гpубостью .. У меня один вопpос возник - это у нaс тaк эвaкуaция пpоходит - бeзотвeтcтвeнно, хaлaтно и c pиcкaми для здоpовья и жизни дeтeй !? Взять и выгнaть нa улицу в моpоз ... Жecть кaкaя то! – пишет в соцсетях красноярец.

Как пояснили корреспонденту «КП-Красноярск» в пресс-службе МВД, по данному факту в полицию заявлений ни от очевидцев, ни от самих родителей девочки не поступало. Но помимо проверки, в адрес Управления образования по Кировскому району также будет направлено письмо о принятии мер и проведении проверки по данному факту, в том числе в целях недопущения подобных случаев впредь.