Северянина из Красноярского края обвинили в мошенничестве с выплатами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Красноярском крае попал под уголовное преследование житель Таймыра. Его обвиняют в мошенничестве с соцвыплатами, сообщили в полицейском главке региона.
— Полицейские установили, что мужчина получал выплаты, положенные коренному населению, занимающемуся традиционным охотничьим и рыбным промыслом, при этом таковым не являясь, — сообщили в пресс-службе ведомстве.
В общей сложности, деньги мужчина получал с февраля по декабрь прошлого года. Набежало 72 тысячи рублей.
Задержанный находится под подпиской о невыезде. Северянину грозит до двух лет лишения свободы.