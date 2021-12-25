Северянина из Красноярского края обвинили в мошенничестве с выплатами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярском крае попал под уголовное преследование житель Таймыра. Его обвиняют в мошенничестве с соцвыплатами, сообщили в полицейском главке региона.

— Полицейские установили, что мужчина получал выплаты, положенные коренному населению, занимающемуся традиционным охотничьим и рыбным промыслом, при этом таковым не являясь, — сообщили в пресс-службе ведомстве.

В общей сложности, деньги мужчина получал с февраля по декабрь прошлого года. Набежало 72 тысячи рублей.

Задержанный находится под подпиской о невыезде. Северянину грозит до двух лет лишения свободы.