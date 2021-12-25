Красноярская команда Blast Crew вышла в финал шоу «Новые танцы» на ТНТ. Фото: instagram.com/blast_crew_hjfam

Красноярские танцоры Blast Crew дошли до финала шоу «Новые танцы». Там они встретились с двумя другими сильнейшими командами страны — московским коллективами Aliens Crew и Agny.

Одержать победу сибирякам не удалось, однако они получили высокие оценки от звездных судей шоу.

Егор Крид назвал артистов крутыми, а их исполнение по мотивам «Алисы в стране чудес»— «суперчетким сумбуром». Мигель остался в восторге, а Егор Дружинин подчеркнул, что артисты заслуженно вышли в финал.