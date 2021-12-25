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Общество25 декабря 2021 10:46

Красноярская команда Blast Crew вышла в финал шоу «Новые танцы» на ТНТ

Одержать победу им не удалось, но зато танцоры получили высокую оценку жюри
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Красноярская команда Blast Crew вышла в финал шоу «Новые танцы» на ТНТ. Фото: instagram.com/blast_crew_hjfam

Красноярская команда Blast Crew вышла в финал шоу «Новые танцы» на ТНТ. Фото: instagram.com/blast_crew_hjfam

Красноярские танцоры Blast Crew дошли до финала шоу «Новые танцы». Там они встретились с двумя другими сильнейшими командами страны — московским коллективами Aliens Crew и Agny.

Одержать победу сибирякам не удалось, однако они получили высокие оценки от звездных судей шоу.

Егор Крид назвал артистов крутыми, а их исполнение по мотивам «Алисы в стране чудес»— «суперчетким сумбуром». Мигель остался в восторге, а Егор Дружинин подчеркнул, что артисты заслуженно вышли в финал.