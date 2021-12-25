Еще 35 человек стали жертвами ковида в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки от коронавируса в Красноярском крае скончались еще 35 человек. Это один из самых высоких показателей смертности в стране. Для сравнения, в Москве погибли 72 человека, сообщает Оперативный штаб.

Наличие инфекции за 24 часа подтвердилось у 579 жителей региона. Выздоровел 601 человек.

Во время пресс-конференции по итогам года губернатор Александр Усс ответил на вопрос о коронавирусных мерах в крае. По словам главы региона, все решения принимаются исходя из текущей ситуации.

— Этой осенью в пик заболеваемости открывалось до 6 тысяч «ковидных коек». Сегодня из них заняты 3,5 тысячи. То есть в крае есть серьезный запас при необходимости. Но последние две недели мы имеем последовательное сокращение количества тех, кто нуждается в госпитализации, — сказал Усс.