У красноярского бизнесмена изъяли больше 22 тысяч упаковок контрафактного табака Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске под суд отправили бизнесмена, у которого полицейские нашли свыше двух десятков тысяч упаковок контрафактного табака. Смеси для кальянов и сигареты мужчина продавал в трех своих магазинах, сообщили в региональном главке МВД.

— Закупку немаркированной продукции мужчина осуществлял у поставщиков из другого региона. Для работы продавцами он привлекал своих знакомых и родственников. Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 22 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 3,5 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге на предпринимателя завели дело по статье «Приобретение, хранение и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере». Суд потребовал изъять опасную продукцию из продажи, а также оштрафовал бизнесмена на 300 тысяч рублей.