Не могут раскрыть убийство почти год: в Красноярском крае разыскивают убийцу девушки Фото: Андрей АБРАМОВ

В Красноярском крае следователи почти год пытаются раскрыть убийство 33-летней девушки. Ее тело было обнаружено возле виадука в Дивногорске 10 января 2021 года.

— По данным следствия, около 20 часов 45 минут женщина вышла с работы – из ресторана «Маяк». Доехав на общественном транспорте до города Дивногорска, потерпевшая вышла на остановке «Детский сад» на улице Комсомольская, после чего пешком направилась в сторону своего дома по лесному массиву и виадуку через проезжую часть улицы Гидростроителей, — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Через пару часов девушка была обнаружена мертвой. Подозреваемых в убийстве до сих пор нет.

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Всех лиц, обладающих какими-либо сведениями об обстоятельствах совершенного преступления и личности преступника следователи проясят позвонить по телефонам 02 и 8 (391) 227–06–45. Анонимность гарантируется.