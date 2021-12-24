Прокуратура проверила лесопилку в Красноярском крае, где пять дней полыхал огонь. Фото: Виктор ЧАВАЙН

Взволнованные полыхающим огнем на лесопилке жители Таежного после того, как подняли шумиху в социальных сетях, дождались того, что на объект компании «Дракон-РТ» пришли сотрудники прокуратуры. Они провели там проверку.

— Установлено, что вопреки требования закона допущено накопление отходов лесопиления, часть из которых сжигается открытым способом. В настоящее время угроза распространения огня на жилую территорию поселка Таежный и лесной массив отсутствует, —заявили в ведомстве.

На сегодняшний день, директору фирмы внесено представление, на компанию заведено административное дело.