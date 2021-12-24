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Общество24 декабря 2021 17:40

От улицы 9 Мая до Ястынской в Красноярске построят новую дорогу

Заказан проект четырехполосного дорожного полотна на улице Космонавтов
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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От улицы 9 Мая до Ястынской в Красноярске построят новую дорогу. Фото: 2Gis

От улицы 9 Мая до Ястынской в Красноярске построят новую дорогу. Фото: 2Gis

К середине октября 2022 года в Красноярске появится проект новой дороги. Четырехполосную проезжую часть проложат на улице Космонавтов в том месте, где сейчас располагается узкая грунтовка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительства.

Проект будущей дороги от улицы 9 Мая до Ястынской выполнит «Красноярскгражданпроект». Все документы на будущую дорогу должны быть предоставлены до 17 октября 2022 года.

К строительству дороги на улице Космонавтов планируют приступить в 2023 году.