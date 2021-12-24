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Общество24 декабря 2021 17:00

В Красноярске построят новую лодочную станцию — Александр Усс

«У нас 8 тысяч маломерных судов и нет нормальной лодочной станции, это же очень плохо»,— сказал губернатор региона во время пресс-конференции
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярске построят новую лодочную станцию — Александр Усс

В Красноярске построят новую лодочную станцию — Александр Усс

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году в Красноярске появится новая лодочная станция. О планах по скорой реализации проекта 24 декабря журналистам сообщил глава региона Александр Усс.

— У нас 8 тысяч маломерных судов и нет нормальной лодочной станции, это же очень плохо. Мы просто обязаны в следующий летний сезон сделать хорошую, настоящую лодочную станцию, которая была бы доступна, удобна для красноярцев, которые любят проводить свое время на Енисее,— заявил губернатор.

Он отметил, что Енисей является главным проспектом в городе, а люди вынуждены «таскать лодки туда-сюда на прицепах». По словам губернатора, стоимость парковки лодок будет умеренной и доступной.

Причалы к предстоящей осени появятся возле музея Ленина, мужского монастыря в Удачном и около ТЦ «Красноярье».