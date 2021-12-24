В Красноярске две сестры катались с горки прямо под «Газель»

В Красноярске две сестры скатились с горки прямо под «Газель» Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на улице Краснофлотской произошло ЧП: ребенок попал под машину, совсем немного – и случилось бы непоправимое. Две сестры, одной 4 года, другой 10 лет, решили покататься со склона, где образовалась стихийная горка. Девочки катались на санках – прямиком на проезжую часть. И когда младшая сестренка в очередной раз скатилась – на дороге появилась «Газель». Водитель ударил по тормозам – сделал все, что мог, чтобы избежать наезда. Но не успел – девочка ударилась о колесо и ушиблась, сообщают Gornovosti.ru.

После случившегося дорожные полицейские сообщили в администрацию города, опасную горку засыпали песком, чтобы не скользила и не привлекала внимание. Однако проблема остается актуальной – таких склонов в городе немало. А с недавних пор она усугубилась еще и новыми нормативами: теперь все ледовые горки высотой от 0,4 метра и выше признаны аттракционами и чтобы их возвести, нужно оформить ряд документов и получить разрешение на открытие. Из-за этого управляющие компании попросту отказываются от них, а дети ищут альтернативу для забав.