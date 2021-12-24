В Красноярске на базе Больницы скорой медицинской помощи откроют травмпункт Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на базе приемного покоя БСМП имени Н.С. Карповича появится еще один городской травматологический пункт. Это произойдет весной 2022 года, поделился планами губернатор Красноярского края Александр Усс на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года.

Но это еще не все. Травмпунктов в городе недостаточно, особенно они нужны в новостройках. Этот вопрос также решается. Так, травматологические отделения с современной диагностикой предусмотрены в поликлиниках в микрорайонах Пашенный и Покровский, которые сейчас строятся. В Покровском, на улице Мартынова, долгожданное медучреждение откроется уже летом 2022 года. Преимущества травматологических пунктов при больницах в том, что здесь пациенты могут сразу получить комплексную помощь: сделать рентген, компьютерную томографию и МРТ.

Со своей стороны правительство края планирует уделить внимание и тем травмпунктам, которые уже имеются.